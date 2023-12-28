12-летнего пропавшего мальчика нашли в Акмолинской области

Всю ночь полицейские и волонтеры искали пропавшего 26 декабря 12-летнего жителя Ерейментау. Живым и невредимым школьника обнаружили в железнодорожной будке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 716kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области, сообщение о пропаже 12-летнего мальчика из города Ерейментау поступило от отца ребенка, который рассказал, что сын ушел из дома вечером 26 декабря. На поиски школьника сразу же отправились полицейские и волонтеры.

Всю ночь мальчика не было дома, а утром его нашли в железнодорожной будке.





"27 декабря около 10 часов 43 минут утра в полицию поступило сообщение о том, что мальчик обнаружен в железнодорожной будке, в которую он зашел после того, как заблудился. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено", –сказано в сообщении от полиции.

Накануне стало известно, что пропавшие без вести в буран жительница Костанайской области и ее внучка погибли. Их тела нашли на окраине поселка.