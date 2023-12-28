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Транспортника насмерть сбили две фуры в Актюбинской области

Транспортника насмерть сбили две фуры в Актюбинской области Фото: pixabay
Сотрудника транспортного контроля во время службы на трассе пол Актобе сбил сначала один большегруз, затем вторая фура. 39-летний мужчина скончался от травм, сообщает Zakon.kz.

Дежурство 39-летнего сотрудника транспортного контроля проходило на трассе Актобе – Оренбург неподалеку от поселка Жайсан Мартукского района. Мужчину сбил большегруз, от удара которого он отлетел на другую сторону трассы. Там его сбил другой грузовик, пишет aqtobe_sergek.


От серьезных травм мужчина скончался на месте происшествия. Родные погибшего рассказали, что у него переломаны ребра и конечности. Известно, что у мужчины остались жена и две дочери.

В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт и сообщили об уголовном деле, в рамках которого водитель фуры находится под подпиской о невыезде.

Накануне стали известны подробности трагического инцидента, который произошел в Алматы вечером 22 декабря, когда врезавшийся в толпу людей автобус насмерть сбил трех человек. Очевидец происшествия рассказал подробности нападения на водителя, из-за которого произошло ДТП.

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Мария Мельникова
Актобе Актюбинская область
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