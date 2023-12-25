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Жертв могло быть больше: очевидец раскрыл детали смертельного ДТП с автобусом в Алматы

Очевидец раскрыл детали смертельного ДТП с автобусом в Алматы Фото: Zakon.kz
Стали известны подробности трагического инцидента, который произошел в Алматы вечером 22 декабря, когда врезавшийся в толпу людей автобус насмерть сбил трех человек. Очевидец происшествия рассказал подробности нападения на водителя, из-за которого произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Фонд "Не молчи.kz" опубликовал видеозапись, на которой один из очевидцев смертельного происшествия с автобусом в Алматы подробно рассказал о причинах ДТП. Ранее стало известно, что трагедия произошла из-за нападения агрессивного пассажира на водителя. Очевидец, студент по имени Амирхан, поделился деталями инцидента.

"Мы с другом сели в этот автобус на остановке "Апорт". Этот мужчина тоже с нами сел. Ему нужно было выйти на остановке "Калкаманская больница". Он подошел к первой двери, водитель попросила показать билет. Оказалось, что он не оплатил проезд. Водитель сказала: "Я сейчас развернусь на мосту, а после высажу вас, вы там сможете по туннелю перейти, а пока заплатите". Пассажир разозлился и начал грубо говорить: "Выпусти меня прямо здесь", – рассказал Амирхан.


По словам студента, пассажир начал проявлять агрессию, угрожать женщине-водителю и нецензурно ругаться. Он заявил, что "душу вытрясет" из женщины, а потом полез в драку.

"Конечно, она не ожидала, что он бросится на нее. Никто этого не ожидал. Он резко нанес ей два удара. Мы с другом постарались остановить его. Женщина стала заваливаться в сторону и уже теряя сознание, сказала: "Тормоз, тормоз". Мой друг снял ее ногу с педали газа и сам стал нажимать на педаль тормоза, а иначе жертв могло бы быть больше", – подчеркнул студент.

Очевидец отметил, что после смертельного инцидента пассажир пытался сбежать и утверждал, что ему "надо к ребенку". Возможно, предположил студент, ребенок мужчины лежал в больнице.

Амирхан подчеркнул, что изложил все факты в объяснительной, которую написал в полиции, как и его друг. Но поскольку оба молодых человека – несовершеннолетние, им сообщили, что они не могут официально считаться свидетелями.

Смертельное ДТП с неуправляемым автобусом произошло на проспекте Райымбека в Алматы вечером 22 декабря. Пассажирский автобус маршрута №47 въехал в толпу людей у остановки общественного транспорта. Погибли три человека, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. В полиции уточнили, что причиной инцидента стало нападение агрессивного пассажира на водителя. За рулем автобуса была женщина, которая от удара лишилась сознания, и автобус потерял управление.

Ранее очевидцы поделились первыми подробностями трагического инцидента.

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