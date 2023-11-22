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Стафилококк стал причиной массового отравления в школе Жамбылской области

Стафилококк стал причиной массового отравления в школе Жамбылской области Фото: Zakon.kz
44 школьника и два учителя отравились после обеда в сельской школе Жамбылской области две недели назад. Причину установили санврачи: у работников школьной столовой обнаружили стафилококк, сообщает Zakon.kz.

Две недели назад, 7 ноября, 44 ученика и два педагога поступили в Байзакскую центральную районную больницу Жамбылской области с признаками отравления. Госпитализировали учителей и 33 ученика. Все они жаловались на симптомы отравления: тошнота, рвота, жидкий стул, повышение температуры. Врачи установили диагноз – "острая пищевая токсикоинфекция".

К расследованию обстоятельств подключились санитарные врачи. Школьную столовую закрыли, продукты и работников начали обследовать. Специалисты отобрали 24 пробы пищевых продуктов. В половине из них выявили бактерии группы кишечной палочки. Инфекция подтвердилась и у 3 из 12 работников школьной столовой, передает 24kz.

"В плове обнаружен стафилоккокк и бактерии группы кишечной палочки. Бактерии группы кишечной палочки также обнаружены в мясе курицы. У 3 работников, мы вынесли постановление об отстранении их от работы до проведения соответствующего лечения. Только после отрицательных результатов они будут допущены к работе". Салтанат Алибаева, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона

Дальнейшие действия госорганов будет решать полицейские. Если есть признаки уголовного правонарушения, дело передадут в суд. В противном случае, в департаменте сан-эпид контроля выпишут штраф, говорит Алибаева. Сумма составит более 1,5 миллионов тенге.

Массовое отравление детей и педагогов сельской школы Сарыкемер стало поводом для расследования, которое было начато 8 ноября. На месте событий побывал в тот день корреспондент Zakon.kz и подробно рассказал о ситуации.

Ранее также стало известно, что качество питания в школах Алматы начали контролировать специально созданные комиссии.

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