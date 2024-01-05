Чиновника наказали за просроченные сладости в подарках для особенных детей в Аксу

Громкая история с просроченными сладостями, которые вручили особенным детям на новогоднем утреннике в Аксу, получила продолжение и чиновнику от образования вынесли наказание, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования Павлодарской области издали приказ, согласно которому руководителю отдела образования Аксу Кайрату Смагулову вынесли дисциплинарное взыскание – предупреждение, пишет Pavlodarnews.

К такому решению пришли в ведомстве по результатам проверки, которую организовали после громкого случая на новогоднем утреннике для особенных детей Аксу. Родители детей, которые получили сладкие подарки, заметили, что конфеты и прочие угощения оказались твердыми и с неприятным запахом. Возмущенные взрослые проверили сроки годности и выяснили, что сладости в подарках давно просрочены. Стоит отметить, что все подарки для детей закупают частные предприниматели региона.