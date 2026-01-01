Ребенок едва не остался без глаза из-за новогодней хлопушки в Актау

В новогоднюю ночь в Актау был зафиксирован один случай травмирования ребенка в результате неосторожного обращения с праздничной хлопушкой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в детской областной больнице, пишет Lada.kz.

По информации медиков, конфетти из хлопушки попало ребенку в глаз. Пострадавшему оказали амбулаторную медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В лечебном учреждении отметили, что других обращений детей с ожогами или травмами, полученными из-за использования пиротехнических изделий в новогоднюю ночь, не зарегистрировано. Также не зафиксирован рост обращений, связанных с ухудшением самочувствия во время праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Таразе объявили ЧС из-за крупного пожара в жилом доме в канун Нового года.

