Общество

Ребенок едва не остался без глаза из-за новогодней хлопушки в Актау

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 00:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В новогоднюю ночь в Актау был зафиксирован один случай травмирования ребенка в результате неосторожного обращения с праздничной хлопушкой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в детской областной больнице, пишет Lada.kz.

По информации медиков, конфетти из хлопушки попало ребенку в глаз. Пострадавшему оказали амбулаторную медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В лечебном учреждении отметили, что других обращений детей с ожогами или травмами, полученными из-за использования пиротехнических изделий в новогоднюю ночь, не зарегистрировано. Также не зафиксирован рост обращений, связанных с ухудшением самочувствия во время праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Таразе объявили ЧС из-за крупного пожара в жилом доме в канун Нового года.

