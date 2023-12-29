В Петропавловске убили целую семью

В Петропавловске в одном из домов в Рабочем посёлке обнаружены тела троих человек. Жертвами преступников стали мужчина, женщина и их 17-лений сын, сообщает Zakon.kz

По информации Qazaqstan Media мотив тройного убийства пока не ясен, однако известно, что у семьи был магазин ритуальных услуг.

Позже в полиции сообщили, что подозреваемых в страшном преступлении задержали по горячим следам.

"Полицейские оперативно установили и задержали двух жителей Петропавловска. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела. Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 99 УК "Убийство двух и более лиц", - сообщили в пресс-службе областного ДП.

Ранее мы писали о тройном убийстве в Алматинской области. Погибла женщина и двое ее детей.



