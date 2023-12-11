Два человека погибли в горящем доме в ЗКО

Тела двух мужчин обнаружили пожарные в сгоревшем доме одного из поселков Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре в частном доме поселка Садовое района Байтерек поступило в пожарную часть около половины восьмого утра в воскресенье, 10 декабря. В доме горели потолочное перекрытие, личные вещи и частично кровля. Об этом пишет издание Мой город.

Приехавшие на место пожарные после ликвидации огня нашли в сгоревшем доме тела двух мужчин.

"На месте пожара обнаружили частично обгоревшие тела двоих мужчин 40 и 30 лет. Пожар ликвидировали в 08:55. Причину устанавливают". Пресс-служба ДЧС ЗКО

Площадь пожара составила 15 кв.м. На место выезжали шесть единиц техники и 21 спасатель.

Накануне в Костанае во время пожара пострадал один из спасателей, приехавших на место. В огне погибла хозяйка загоревшейся квартиры.