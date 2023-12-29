На трассе близ Алматы насмерть сбили мужчину

Сегодня, 29 декабря 2023 года, на Кульджинском тракте насмерть сбили пешехода. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, назначены все экспертизы.

В пресс-службе полиции уточнили, что трагедия произошла в 09:10 в Медеуском районе.

"Водитель Mercedes-Benz 1977 года рождения, следуя по Кульджинскому тракту в южном направлении, на пересечении с улицей Тараз допустил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина 1961 года рождения скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 345 часть 3 УК РК". Пресс-служба ДП Алматы

Далее, по информации правоохранителей, Mercedes-Benz продолжил движение и выехал на полосу встречного движения.



"Где уже столкнулся с Nissan. Назначены все необходимые экспертизы", – заключили в ведомстве.

28 декабря 2023 года стало известно о смерти сотрудника транспортного контроля во время службы на трассе под Актобе. Его сбил сначала один большегруз, затем вторая фура. 39-летний мужчина скончался от травм.