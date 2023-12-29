Дело о массовом ДТП со смертельным исходом расследуют в Акмолинской области

Акмолинские полицейские расследуют уголовное дело о массовом ДТП с участием 16 автомобилей, в котором погиб человек, передает Zakon.kz.

29 декабря в 13:18 в дежурную часть отдела полиции Аккольского района поступило сообщение о том, что на 105-м км автодороги Астана – Петропавловск возле АЗС "Гелиос" произошло массовое ДТП, есть погибший.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что в результате ДТП пострадали 16 транспортных средств, из них три газели, четыре грузовых и девять легковых автомобилей. 28-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия. Пятеро пострадавших с различными травмами доставлены в Аккольскую районную больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку на месте происшествия. По факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Стражи порядка отмечают, что, несмотря на предупреждения метеорологов и сотрудников ДП Акмолинской области о резком ухудшении погоды и соблюдении осторожности, некоторые водители игнорируют просьбы и все равно отправляются в дорогу. Тем самым они подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют казахстанцам всерьез воспринимать штормовые предупреждения.

Ранее семь человек пострадали в массовой аварии в Алматы.