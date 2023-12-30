Обварили кипятком в детском саду: нянечка уволилась после инцидента – СМИ

Помощница воспитателя уволилась по собственному желанию из частного детского сада, в котором двухлетний ребенок получил серьезный ожог тела во время купания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на местные издания.

Как пишет mangystaumedia, ссылаясь на источники, нянечка детского сада, в котором произошел громкий инцидент, уволилась по собственному желанию. Однако, в городском отделе образования Актау отметили, что вопрос о принятии дисциплинарных мер до сих пор стоит на повестке и будет принят позднее.

К тому же, в коллективе провели "работу", сообщили в отделе образования Актау, пишет издание.

Накануне стало известно, что 26 декабря двухлетний ребенок получил семь процентов ожога тела во время купания в одном из частных детских садов Актау. Как рассказала мама пострадавшего малыша, у ребенка серьезные ожоги промежности, вплоть до поясницы, а также обожжена стопа.