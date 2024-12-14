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Происшествия

Пожар в общественной бане в Жамбылской области охватил 320 квадратных метров

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 01:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Сарыозек Кербулакского района по улице Сайна загорелась кровля одноэтажной общественной бани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасателям удалось не допустить распространение огня. 

"Пожар ликвидирован на площади 320 кв. м. Пострадавших нет. В случае возникновения пожара звоните по номеру 112!" – рассказали в ведомстве.

Ранее огнеборцами Алматы удалось сохранить от пожара четыре легковых автомобиля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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