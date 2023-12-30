Четыре человека пострадали при ДТП в центре Актау

В ДТП с участием двух иномарок пострадали четыре человека. Авария произошла в центре Актау вечером 29 декабря 2023 года рядом с гипермаркетом, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента полиции Мангистау, 29 декабря около 23:10 на пульт дежурного поступил вызов о ДТП между 12 и 13 микрорайонами Актау, пишет Lada.kz.

"Водитель автотранспорта Toyota Land Cruiser Prado вне перекрестка повернул налево и совершил столкновение с Lexus ES 330. В результате ДТП пострадали четыре человека, которых доставили в больницу. Вскоре двое пострадавших были отпущены домой после оказания медицинской помощи. Остальные два человека по-прежнему находятся в медучреждении", – сообщили в полиции.

На водителя Toyota Land Cruiser Prado составили административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Машины водворили на штрафную стоянку.

Водителю внедорожника может грозить штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

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