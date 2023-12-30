Автобус с 32 гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области

29 декабря в 18:50 поступила информация об опрокидывании пассажирского автобуса на на автодороге "Карабутак-Костанай" Айтекебийского района, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия спасатели, МИО, сотрудники отдела полиции эвакуировали в районную мечеть 32 граждан Узбекистана.

"Пострадавших на месте нет. Пассажиры следовали по маршруту "Екатеринбург-Шымкент", - сообщили в МЧС.





В МЧС попросили следить за изменениями погоды и не выезжать на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах.

На 15 участках автодорог республиканского значения в 6 областях введено ограничение движения транспорта.

