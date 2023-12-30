Автобус с 32 гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области
Фото: Zakon.kz
29 декабря в 18:50 поступила информация об опрокидывании пассажирского автобуса на на автодороге "Карабутак-Костанай" Айтекебийского района, сообщает Zakon.kz.
На месте происшествия спасатели, МИО, сотрудники отдела полиции эвакуировали в районную мечеть 32 граждан Узбекистана.
"Пострадавших на месте нет. Пассажиры следовали по маршруту "Екатеринбург-Шымкент", - сообщили в МЧС.
В МЧС попросили следить за изменениями погоды и не выезжать на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах.
На 15 участках автодорог республиканского значения в 6 областях введено ограничение движения транспорта.
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