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Происшествия

Страшное ДТП произошло в центре Астаны: погиб человек

Астана, мост Сарайшык, ДТП, тойота, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 10:16 Фото: Instagram/astana__sergek
В центре Астаны на мосту вечером 29 декабря 2024 года произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает Zakon.kz.

Кадры страшной аварии появились в соцсетях: машина была искорежена до неузнаваемости. Со слов очевидцев, погибла пассажирка.

По информации пресс-службы столичной полиции, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по мосту М-1 со стороны ул. Кошкарбаева в сторону ул. Сарайшык, не справился с управлением и врезался в ограждение моста.

"В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, водитель был доставлен в больницу. Проводится проверка", – сообщили в ДП.

27 декабря серьезная авария произошла на автодороге Актобе – Астрахань: после столкновения с Toyota ВАЗ-2114 вылетел с моста. К счастью, водитель и пассажир упавшего автомобиля выжили и были госпитализированы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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