#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Мир

Новогодняя елка загорелась в Грузии и оставила город без света

Новый год в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 02:22 Фото: pixabay
22 декабря прямо во время церемонии зажжения главной елки в центре города Гардабани полностью сгорела главная новогодняя елка и отключилась электроэнергия, сообщает Zakon.kz.

Гардабани расположен примерно в 40 км от Тбилиси. Население города составляет около 11 тыс. человек. Причиной происшествия стало короткое замыкание, которое также обесточило весь город. Об этом пишет издание Exclusive news.

"Она сгорела в прямом смысле", – рассказали очевидцы.

Находившиеся в тот момент на площади люди, успели отойти на безопасное расстояние. Информации о пострадавших не поступало.

В Службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали, что пожар был полностью потушен. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье "повреждение или уничтожение чужого имущества по неосторожности".

Интересно, но инцидент с главной новогодней елкой в Гардабани происходит не впервые. В прошлом году празднично украшенное дерево было повреждено из-за сильного ветра.

А в США пряничный дом из фильма "Один дома" установил рекорд Гиннесса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Шымкенте на церемонии зажжения загорелась новогодняя елка
19:32, 21 декабря 2024
В Шымкенте на церемонии зажжения загорелась новогодняя елка
В Актау отменили зажжение новогодней елки
15:41, 25 декабря 2024
В Актау отменили зажжение новогодней елки
Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку
09:22, 18 декабря 2025
Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: