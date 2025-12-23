Новогодняя елка загорелась в Грузии и оставила город без света
Гардабани расположен примерно в 40 км от Тбилиси. Население города составляет около 11 тыс. человек. Причиной происшествия стало короткое замыкание, которое также обесточило весь город. Об этом пишет издание Exclusive news.
"Она сгорела в прямом смысле", – рассказали очевидцы.
Находившиеся в тот момент на площади люди, успели отойти на безопасное расстояние. Информации о пострадавших не поступало.
В Службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали, что пожар был полностью потушен. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье "повреждение или уничтожение чужого имущества по неосторожности".
Интересно, но инцидент с главной новогодней елкой в Гардабани происходит не впервые. В прошлом году празднично украшенное дерево было повреждено из-за сильного ветра.
