В Усть-Каменогорске водитель неудачно припарковался и утопил авто

Жители Усть-Каменогорска нашли в реке утонувший автомобиль возле парка "Самал". Оказалось, владелец неудачно припарковал машину, сообщает Zakon.kz.

Утопленное авто очевидцы заметили в реке Иртыш 1 января. Опасаясь, что в машине могут быть пострадавшие, горожане вызвали на место спецслужбы. Приехавшие на место спасатели обследовали затонувший автомобиль, пишет YK-news.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда примерно в ста метрах от берега обнаружили Subaru Impreza. Спасатели произвели осмотр авто, жертв и пострадавших не обнаружено". Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

По данным ведомства, владелец автомобиля неудачно припарковался и машина скатилась в реку.





Накануне страшная авария в Восточном-Казахстанской области унесла жизни четырех человек, двое из них – дети. Еще четверо получили травмы.