Спущенное колесо авто пенсионера из Усть-Каменогорска переросло в драму

В Усть-Каменогорске поездка 66-летнего водителя оказалась настолько неудачной, что от спущенного колеса довела до суда, сообщает Zakon.kz

YK-news.kz пишет, что в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска рассмотрено дело в отношении водителя по ст. 613 ч. 1 КоАП РК "Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения".

Судом установлено, что 2 июля мужчина за рулем Hyundai Creta ехал по проспекту Есенберлина в сторону Меновного. У авто было спущено колесо, в результате транспорт выехал на полосу встречного движения, что было зафиксировано камерами. Пока полицейские установили автомобиль, он уже горел.

"Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения из-за подозрения. Однако тот, прибыв в медицинское учреждение, не выполнил законное требование сотрудника полиции", – сообщает пресс-служба суда.

Мужчина признан виновным, его на восемь лет лишили права управления транспортными средствами. Взыскание в виде административного ареста судом не было применено из-за его возраста, поскольку на момент рассмотрения дела ему исполнилось 66 лет.

Ранее сообщалось, что в селе Бейнеу Мангистауской области полицейские заметили кортеж, который передвигался с многочисленными нарушениями Правил дорожного движения.