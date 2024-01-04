Автобус рухнул в воронку: найдены тела двух спасателей на руднике "Майкаинзолото"
Фото: Telegram/kerek.pv
В песке на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области найдены тела двух спасателей. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб рассказали Zakon.kz о ходе спасательной операции.
По данным штаба, аварийно-спасательные работы продолжаются.
Также отмечено, что проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз.
"Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность".РЦШ ПВАСС
Кроме того, автобус до сих пор не обнаружен, поиски продолжаются.
"Работы по спасению и извлечению пострадавших осложнены из-за угрозы дополнительного обвала. Зона чрезвычайного проишествия оцеплена и ведутся все необходимые работы с учетом мер предосторожности. О причинах происшествия будет сообщено дополнительно, после завершения официального расследования".РЦШ ПВАСС
Ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми.
В автобусе находились четыре человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.
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