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Автобус рухнул в воронку: найдены тела двух спасателей на руднике "Майкаинзолото"

Автобус рухнул в воронку, найдены тела двух спасателей на руднике "Майкаинзолото" Фото: Telegram/kerek.pv
В песке на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области найдены тела двух спасателей. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб рассказали Zakon.kz о ходе спасательной операции.

По данным штаба, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Также отмечено, что проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз.

"Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность".РЦШ ПВАСС

Кроме того, автобус до сих пор не обнаружен, поиски продолжаются.


"Работы по спасению и извлечению пострадавших осложнены из-за угрозы дополнительного обвала. Зона чрезвычайного проишествия оцеплена и ведутся все необходимые работы с учетом мер предосторожности. О причинах происшествия будет сообщено дополнительно, после завершения официального расследования".РЦШ ПВАСС

Ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми.

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Автобус с людьми провалился в воронку возле шахты в Павлодарской области

В автобусе находились четыре человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.

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