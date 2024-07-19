Найдено тело спасателя, погибшего на руднике "Майкаинзолото" полгода назад
Информацию подтвердили в ДЧС Павлодарской области.
"19 июля 2024 года при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 м обнаружено тело одного спасателя, который 4 января в составе еще троих спасателей ТОО "РЦЩ ПВААС" на автобусе провалились в очистное пространство недействующей шахты", – говорится в сообщении.
На место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области, которые совместно с ТОО "РЦШ ПВАСС" подняли на поверхность тело и передали следственно-оперативной группе.
"Для оказания психологической помощи родственникам погибшего на место также прибыл психолог ДЧС".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями. В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.
Тела водителя Айыпа Тлеупбергенова и спасателя Айдоса Шаймердена найти не удалось. Поиски приостановили 23 февраля.
16 апреля стало известно, что специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике, где в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС", в результате чего двое погибли, двое считаются без вести пропавшими.