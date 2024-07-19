Найдено тело спасателя, погибшего на руднике "Майкаинзолото" полгода назад

Сегодня на руднике "Майкаинзолото" нашли тело спасателя, который погиб в январе 2024 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказал источник.

Информацию подтвердили в ДЧС Павлодарской области.

"19 июля 2024 года при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 м обнаружено тело одного спасателя, который 4 января в составе еще троих спасателей ТОО "РЦЩ ПВААС" на автобусе провалились в очистное пространство недействующей шахты", – говорится в сообщении.

На место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области, которые совместно с ТОО "РЦШ ПВАСС" подняли на поверхность тело и передали следственно-оперативной группе.

"Для оказания психологической помощи родственникам погибшего на место также прибыл психолог ДЧС". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями. В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.

Тела водителя Айыпа Тлеупбергенова и спасателя Айдоса Шаймердена найти не удалось. Поиски приостановили 23 февраля.

16 апреля стало известно, что специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике, где в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС", в результате чего двое погибли, двое считаются без вести пропавшими.