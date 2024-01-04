Автобус снес 10 машин в Таразе, пострадала пассажирка

В Таразе сегодня, 4 января 2024 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который снес 10 припаркованных авто. В результате аварии пострадала 56-летняя пассажирка автобуса, сообщает Zakon.kz.

Видео ДТП появилось в одном из Instagram-пабликов.

В областной полиции уточнили, что ДТП произошло около 10:45.

"33-летний водитель маршрутного автобуса №56, следовавший по пр. Толе би в Таразе, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с припаркованными автомобилями (10 единиц). В ходе дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 10 пассажиров, одна из которых – 56-летняя женщина – с полученными травмами доставлена в городскую больницу", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту в отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами") УК РК.

"Назначены необходимые экспертизы. На месте ДТП работают сотрудники полиции", – добавили в пресс-службе областного ДП.

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