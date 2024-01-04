Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Автобус снес 10 машин в Таразе, пострадала пассажирка

Автобус снес 10 машин в Таразе, пострадала пассажирка Фото: Facebook/ДП Жамбылской области
В Таразе сегодня, 4 января 2024 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который снес 10 припаркованных авто. В результате аварии пострадала 56-летняя пассажирка автобуса, сообщает Zakon.kz.

Видео ДТП появилось в одном из Instagram-пабликов.

В областной полиции уточнили, что ДТП произошло около 10:45.

"33-летний водитель маршрутного автобуса №56, следовавший по пр. Толе би в Таразе, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с припаркованными автомобилями (10 единиц). В ходе дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 10 пассажиров, одна из которых – 56-летняя женщина – с полученными травмами доставлена в городскую больницу", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту в отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами") УК РК.

"Назначены необходимые экспертизы. На месте ДТП работают сотрудники полиции", – добавили в пресс-службе областного ДП.

Материал по теме

Автобус рухнул в воронку: найдены тела двух спасателей на руднике "Майкаинзолото"

2 января 2024 года на трассе Астана – Петропавловск произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали 15 машин. Подробности здесь.

Читайте также

аэропорт
Казахстанские пилоты благополучно посадили самолет в Лондоне, несмотря на шторм
штраф
"Караганды Жарык" оштрафовали на сумму около пяти миллионов тенге
полицейский
Полицейского освободили от должности из-за дела "жены замакима" в Талдыкоргане
Динара Халдарова
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Экс-главу "Алматыэлектротранс" объявили в розыск
Экс-главу "Алматыэлектротранса" объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: