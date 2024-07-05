Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы сегодня, 5 июля 2024 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и микроавтобуса. В результате аварии пострадали семь пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Наш корреспондент с места ДТП уточнил, что столкновение автобуса №8 с микроавтобусом Toyota Hiace произошло на пересечении улиц Тюлькубасской и Жангельдина.

По словам очевидцев, водитель Toyota двигался по ул. Тюлькубасской (улица немного неровная, как ступенька) в восточном направлении. Он сначала свернул направо на ул. Жангельдина, высадил пассажира, а затем снова повернул налево, продолжая движение по ул. Тюлькубасской. В этот момент на него на полном ходу врезался автобус городского маршрута. От мощного удара микроавтобус отбросило в сторону и развернуло, а автобус выехал на тротуар, на котором, к счастью, не было пешеходов.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали семь человек: один пассажир Toyota Hiace и шесть пассажиров городского автобуса. Всех семерых госпитализировали. Остальные пассажиры отделались легкими ссадинами и ушибами и им госпитализация не потребовалась.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, занимающиеся оформлением ДТП.

Подробностями аварии с нами поделились в городской полиции.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место на пересечении улиц Жангельдина и Тюлькубасской. Водитель автомашины марки Toyota, следуя по ул. Жангельдина южном направлении, производя поворот налево на ул. Тюлькубасскую, допустил столкновение с автобусом, что следовал на север. По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек. К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники Управления полиции Жетысуского района", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, что это вторая за 10 дней крупная авария в Алматы с участием автобуса. 26 июня водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который после врезался в магазин. В результате ДТП погиб один пассажир, более 20 пострадали. Вечером того же дня в ДП Алматы заявили о задержании водителя, которая спровоцировала ДТП. 29 июня стало известно, что Анель Сартаеву арестовали на два месяца. По словам ее адвоката Каната Альсеитова, женщине было отказано в залоге и ее поместили в СИЗО на время следствия. Но позднее, 2 июля, адвокат сообщил, что его подзащитной изменили меру пресечения.