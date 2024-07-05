Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие

Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 16:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 5 июля 2024 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и микроавтобуса. В результате аварии пострадали семь пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Наш корреспондент с места ДТП уточнил, что столкновение автобуса №8 с микроавтобусом Toyota Hiace произошло на пересечении улиц Тюлькубасской и Жангельдина.

По словам очевидцев, водитель Toyota двигался по ул. Тюлькубасской (улица немного неровная, как ступенька) в восточном направлении. Он сначала свернул направо на ул. Жангельдина, высадил пассажира, а затем снова повернул налево, продолжая движение по ул. Тюлькубасской. В этот момент на него на полном ходу врезался автобус городского маршрута. От мощного удара микроавтобус отбросило в сторону и развернуло, а автобус выехал на тротуар, на котором, к счастью, не было пешеходов.

Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 16:14

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали семь человек: один пассажир Toyota Hiace и шесть пассажиров городского автобуса. Всех семерых госпитализировали. Остальные пассажиры отделались легкими ссадинами и ушибами и им госпитализация не потребовалась.

Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 16:14

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, занимающиеся оформлением ДТП.

Подробностями аварии с нами поделились в городской полиции.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место на пересечении улиц Жангельдина и Тюлькубасской. Водитель автомашины марки Toyota, следуя по ул. Жангельдина южном направлении, производя поворот налево на ул. Тюлькубасскую, допустил столкновение с автобусом, что следовал на север. По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек. К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники Управления полиции Жетысуского района", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, что это вторая за 10 дней крупная авария в Алматы с участием автобуса. 26 июня водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который после врезался в магазин. В результате ДТП погиб один пассажир, более 20 пострадали. Вечером того же дня в ДП Алматы заявили о задержании водителя, которая спровоцировала ДТП. 29 июня стало известно, что Анель Сартаеву арестовали на два месяца. По словам ее адвоката Каната Альсеитова, женщине было отказано в залоге и ее поместили в СИЗО на время следствия. Но позднее, 2 июля, адвокат сообщил, что его подзащитной изменили меру пресечения.

Читайте также

Летник сгорел в Астане
В Астане сгорел летник
14-летний мопедист на полной скорости влетел в легковушку в Алматы
14-летний мопедист на полной скорости влетел в легковушку в Алматы
В Есике зарезали парня, 12 ножевых ранений, Алматинская область
Множество ножевых ранений: жестокое убийство произошло в Есике
Динара Халдарова
ДТП Алматы ДТП 2024 год Автобусы Аварии Аварии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: