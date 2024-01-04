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Казахстанские пилоты благополучно посадили самолет в Лондоне, несмотря на шторм

аэропорт Фото: pixabay
2 января 2024 года рейс KC663 Алматы – Лондон авиакомпании Air Astana на самолете A321LR благополучно приземлился в штормовую погоду, сообщает Zakon.kz.

По данным британских СМИ, шторм вызвал значительные перебои в работе всех видов транспорта по всей Великобритании. В частности, в лондонском аэропорту Хитроу несколько рейсов были вынуждены перенаправить в другие аэропорты. Однако, как пишет пресс-служба Air Astana, большинство рейсов, включая рейс KC663, смогли благополучно приземлиться в Хитроу, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

"На каждом рейсе нашим главным приоритетом является безопасность наших пассажиров. Наш экипаж в очередной раз продемонстрировал мастерство и профессионализм, благополучно доставив 150 пассажиров в пункт назначения в сложных погодных условиях". Шеф-пилот Air Astana Олег Колесников


Ранее сообщалось, что самолет из Уральска в Астану не смог взлететь из-за технической неисправности борта.

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