Казахстанские пилоты благополучно посадили самолет в Лондоне, несмотря на шторм

2 января 2024 года рейс KC663 Алматы – Лондон авиакомпании Air Astana на самолете A321LR благополучно приземлился в штормовую погоду, сообщает Zakon.kz.

По данным британских СМИ, шторм вызвал значительные перебои в работе всех видов транспорта по всей Великобритании. В частности, в лондонском аэропорту Хитроу несколько рейсов были вынуждены перенаправить в другие аэропорты. Однако, как пишет пресс-служба Air Astana, большинство рейсов, включая рейс KC663, смогли благополучно приземлиться в Хитроу, несмотря на неблагоприятные погодные условия.



"На каждом рейсе нашим главным приоритетом является безопасность наших пассажиров. Наш экипаж в очередной раз продемонстрировал мастерство и профессионализм, благополучно доставив 150 пассажиров в пункт назначения в сложных погодных условиях". Шеф-пилот Air Astana Олег Колесников





Ранее сообщалось, что самолет из Уральска в Астану не смог взлететь из-за технической неисправности борта.