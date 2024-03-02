Самолет, летевший в Уральск, развернули обратно в Алматы из-за состояния пассажира
Фото: gov.kz
Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алматы в Уральск, вернулся в связи с ухудшением состояния пассажира, сообщает Zakon.kz.
Командир воздушного судна вызвал медиков в аэропорт Алматы.
"Самолет совершил посадку в штатном режиме в 15:10. Больного пассажира передали работникам скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Ожидаемое время вылета в Уральск – 16:00.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления.
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