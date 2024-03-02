Самолет, летевший в Уральск, развернули обратно в Алматы из-за состояния пассажира

Фото: gov.kz

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алматы в Уральск, вернулся в связи с ухудшением состояния пассажира, сообщает Zakon.kz.

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