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Самолет, летевший в Уральск, развернули обратно в Алматы из-за состояния пассажира

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 15:53 Фото: gov.kz
Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алматы в Уральск, вернулся в связи с ухудшением состояния пассажира, сообщает Zakon.kz.

Командир воздушного судна вызвал медиков в аэропорт Алматы.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме в 15:10. Больного пассажира передали работникам скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ожидаемое время вылета в Уральск – 16:00.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея увеличат количество выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления.

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