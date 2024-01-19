Глава Минобороны подтвердил менингит у умершего срочника в Жетысуской области
Фото: Facebook/Мурат Байтурганов
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 19 января 2024 года рассказал, что экспертиза подтвердила менингит у умершего в Жетысуской области солдата-срочника Амира Байтурганова, сообщает Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, установила ли экспертиза диагноз.
"Да... Это менингит, причем скоротечной формы. Обычно такая форма заболевания у носителей. К сожалению, когда мы призываем молодых ребят сдать анализ на носительство менингита, его нет. Мы сейчас этого добиваемся. После этого случая я принял решение, уже выделены деньги, что, когда мы призываем молодых ребят, по прибытии в воинскую часть 100% будем проверять на носительство менингококка. Если будем выявлять – медикаментозно лечиться в течение всего пяти-семи дней. И этого больше не будет. Проблема есть".Руслан Жаксылыков
Прокомментировал глава Минобороны и то, что родители не согласны с диагнозом.
"Я сам отец. Я понимаю. Это потеря для всех нас. Но по-казахски говорят: "Енді ажал" (такова жизнь. – Прим. ред.)".Руслан Жаксылыков
Министр обороны Казахстана выразил соболезнования семье умершего.
Солдат-срочник скончался в Жетысуской области. Об этом стало известно 5 января 2024 года. В рядах Вооруженных сил РК он прослужил всего три месяца. В Минобороны сообщали, что умер юноша скоропостижно от менингита, но у родных своя версия.
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