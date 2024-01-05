В Астане поймали банду лже-полицейских, похитивших человека

В Астане четверо мошенников, представившись сотрудниками правоохранительных органов, похитили человека. Об этом 5 января 2024 года Zakon.kz сообщили в Антикоррупционной службе.

По данным ведомства, Ашимов А.Е., Алексеев А.В., Шаймарданов Н.Н. и Бапанов А.Н. по предварительному сговору, представившись сотрудниками правоохранительных органов, похитили человека и путем вымогательства под угрозой привлечения к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств.

Фото: пресс-служба Антикора

Также, как уточнили в пресс-службе, завладели его имуществом на сумму более 1,4 млн тенге.

"Все участники группы с санкции суда заключены под стражу. В настоящее время проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений. При наличии информации о противоправной деятельности указанных лиц просим сообщить в Call-центр 1424 Антикоррупционной службы". Пресс-служба Антикора

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В октябре 2023 года стало известно, что в Аксу осудили членов группировки, которые занимались похищением людей, грабежом и вымогательством.