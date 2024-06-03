Антикор: Полицейских Алматы поймали на взятках

3 июня 2024 года Антикоррупционная служба сообщила о начале досудебного расследования по публикации в социальных сетях. Как оказалось, полицейские Алматы попали на видео во время коррупционного нарушения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, 17 мая 2024 года в социальных сетях разместили видеозапись неизвестного автора, в котором зафиксирован факт передачи денежных средств сотрудникам полиции Алматы.





Отмечено, что Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников Департамента полиции Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина.

"Расследование продолжается", – уточнили в Агентстве.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

31 мая сообщалось, что Антикоррупционная служба по Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя руководителя специализированного отдела №1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан". Его подозревают в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений.