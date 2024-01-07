Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крупное ДТП в Уральске: один человек погиб, пятеро – пострадали

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz
В Уральске произошло ДТП с участием трех машин. Инцидент случился на окружном шоссе возле АЗС "Октан" 6 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в результате ДТП один человек скончался по дороге в больницу, еще пятеро получили травмы. 


"По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются", – прокомментировал командир батальона патрульной полиции Управления полиции города Уральска подполковник полиции Еламан Валиев.

Ранее мы рассказывали о страшной аварии в Восточно-Казахстанской области, которая унесла жизни четырех человек, двое из них – дети. Еще четверо получили травмы. Трагедия произошла 4 января 2024 года. 

Читайте также

В Алматинской области нашли пропавшую больше 10 дней назад женщину
В Алматинской области нашли пропавшую больше 10 дней назад женщину
На территории Казахстана зафиксировано землетрясение
Провалились под землю в Павлодарской области: подключена тяжелая техника
Провалились под землю в Павлодарской области: подключена тяжелая техника
Жанель Абдрахманова
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фото: Instagram/_agentgirl_
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: