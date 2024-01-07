Крупное ДТП в Уральске: один человек погиб, пятеро – пострадали

В Уральске произошло ДТП с участием трех машин. Инцидент случился на окружном шоссе возле АЗС "Октан" 6 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в результате ДТП один человек скончался по дороге в больницу, еще пятеро получили травмы.





"По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются", – прокомментировал командир батальона патрульной полиции Управления полиции города Уральска подполковник полиции Еламан Валиев.

Ранее мы рассказывали о страшной аварии в Восточно-Казахстанской области, которая унесла жизни четырех человек, двое из них – дети. Еще четверо получили травмы. Трагедия произошла 4 января 2024 года.