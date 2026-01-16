#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Происшествия

Под Алматы автомобиль разорвало на части: пятеро пострадали, один погиб

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 19:27 Фото: Zakon.kz
16 января 2026 года на 38-м километре автодороги Алматы – Кокпек – Коктал произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На видео, опубликованном очевидцами, можно увидеть разбросанные фрагменты машины на асфальте, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

В ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали.

В пресс-службе Департамента полиции региона уточнили, что в настоящий момент проводится досудебное расследование.

По факту аварии зарегистрировали уголовное дело.

Рано утром 15 января 2026 года в Алматинской области на водителя общественного автобуса напал неизвестный, разбив стекло. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) заявили о возбуждении дела по хулиганству.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От машины ничего не осталось: смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
11:24, 21 ноября 2025
От машины ничего не осталось: смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Три человека погибли, пятеро пострадали в жуткой аварии на трассе в Акмолинской области
22:37, 03 августа 2025
Три человека погибли, пятеро пострадали в жуткой аварии на трассе в Акмолинской области
Шесть человек погибли в ДТП близ Алматы
09:38, 25 ноября 2025
Шесть человек погибли в ДТП близ Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: