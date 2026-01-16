Под Алматы автомобиль разорвало на части: пятеро пострадали, один погиб

16 января 2026 года на 38-м километре автодороги Алматы – Кокпек – Коктал произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На видео, опубликованном очевидцами, можно увидеть разбросанные фрагменты машины на асфальте, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

В ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали.

В пресс-службе Департамента полиции региона уточнили, что в настоящий момент проводится досудебное расследование.

По факту аварии зарегистрировали уголовное дело.

