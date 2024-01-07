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В Алматинской области нашли пропавшую больше 10 дней назад женщину

В Алматинской области нашли пропавшую больше 10 дней назад женщину Фото: скриншот
Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что найдена пропавшая без вести жительница Алматинской области, которую разыскивали с 25 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz

"Сообщаю, что 25 декабря 2023г. в полицию территориального подразделения ДП Алматинской области, обратились родственники безвестно пропавшей гр.А., 1990 г.р. Обращение было незамедлительно зарегистрировано в ЕРДР ОП Кегенского района и начаты все необходимые поисковые мероприятия. По результатам принятых мер, местонахождение без вести пропавшей девушки, было установлено и она сотрудниками полиции ДП области, передана близким родственникам", - написал на своей странице в Instagram Аленов.

Он также добавил, что с женщиной проведены соответствующие профилактические беседы о недопущении подобных нарушений впредь.

Ранее объявление о розыске девушки опубликовали волонтеры из LIDER.KZ. В сообщении отмечалось, что в день пропажи она на такси доехала из дома до поворота в город Есік, вышла из машины и пропала. 

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Елена Вебер
Алматинская область
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