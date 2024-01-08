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Упала с капота автомобиля: в ЗКО погибла 17-летняя девушка

В ЗКО погибла 17-летняя девушка, катавшаяся на привязанном к автомобилю капоте Фото: Zakon.kz
Ночью 5 января компания молодых людей в ЗКО решила устроить забаву. Молодые люди привязали к автомобилю капот от другой машины и решили прокатиться на нем. В результате погибла 19-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции ЗКО начали предварительную проверку по факту гибели девушки, которая ночью 5 января ударилась в газовую опору, катаясь на привязанном к автомобилю капоте от другой машины.

Трагедия произошла в одном из поселков Западно-Казахстанской области 5 января 2024 года. Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, погибшей девушке – 17 лет. 


"5 января поступило в полицию поступило сообщение о трагической гибели 17-летней девушки, которая, оставаясь скончалась в больнице, не приходя в сознание. По предварительным данным, группа молодых людей участвовала в опасном мероприятии. Они прикрепили к автомобилю старый капот и катались на нем. Во время катания девушка ударилась в газовую опору", – прокомментировал заместитель начальника УМПС ДП ЗКО подполковник полиции Булат Жанабаев. 

Накануне сообщалось, что в Актобе устроили групповую драка. В результате конфликта скончались два подростка. Происшествие случилось 3 января 2024 года. Подробнее читайте здесь. 

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Жанель Абдрахманова
Западно-Казахстанская область
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