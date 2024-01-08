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Опасное развлечение закончилось гибелью девушки в ЗКО

Опасное развлечение закончилось гибелью девушки в ЗКО Фото: Zakon.kz
В ЗКО погибла 17-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника УМПС ДП ЗКО подполковник полиции Булат Жанабаев, 5 января в 23:41 в полицию поступило сообщение, что в больницу доставили девушку, которая, не приходя в сознание, скончалась.

Сотрудники полиции выяснили, что девушка с друзьями каталась на старом капоте, прицепленном к машине. Во время катания капот влетел в газовую опору.

"В настоящее время задержаны две автомашины и доставлены в УП Уральска. Обстоятельства происшествия выясняются", – сообщил Булат Жанабаев.

6 января в Уральске тоже случилось смертельное ДТП. На окружном шоссе возле АЗС "Октан" столкнулись три авто, погиб один человек.

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