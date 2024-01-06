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Перерезали горло: в Талдыкоргане произошло двойное убийство

нож Фото: freepik
В Сети пишут о смерти двух человек в одном из частных домов по улице Акбастау, сообщает Zakon.kz.

Паблик krisp.tdk пишет, что убитым перерезали горло.

В полиции города информацию подтвердили, но подробностей никаких не предоставили.

"По факту организованы оперативно-разыскные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в ДП Жетысуской области.

Вчера, 5 января, в Шымкенте задержали подозреваемого в серии тяжких преступлений, в результате которых два человека были убиты и один доставлен в больницу с ранениями.

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Жетысуская область Талдыкорган
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