Перерезали горло: в Талдыкоргане произошло двойное убийство
Фото: freepik
В Сети пишут о смерти двух человек в одном из частных домов по улице Акбастау, сообщает Zakon.kz.
Паблик krisp.tdk пишет, что убитым перерезали горло.
В полиции города информацию подтвердили, но подробностей никаких не предоставили.
"По факту организованы оперативно-разыскные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в ДП Жетысуской области.
Вчера, 5 января, в Шымкенте задержали подозреваемого в серии тяжких преступлений, в результате которых два человека были убиты и один доставлен в больницу с ранениями.
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