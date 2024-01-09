Двойное убийство в Талдыкоргане: подозреваемый задержан

Фото: пресс-службы департамента полиции Жетысуской области

43-летний мужчина, подозреваемый в двойном убийстве, задержан сотрудниками полиции в Талдыкоргане. Как выяснилось, последние несколько дней он скрывался в подвале одного из многоэтажных домов, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, подозреваемый ранее судим и является уроженцем соседней Алматинской области. Задержанный уже дал признательные показания.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 43-летнего мужчины. На розыск и задержание подозреваемого были ориентированы сотрудники талдыкорганской городской полиции и областного департамента. Ориентировка на разыскиваемого была также размещена в соцсетях и направлена во все полицейские подразделения, включая ближайшие регионы. Расследование по факту проводится в соответствии со ст. 99 УК РК ("Убийство"). Задержанный помещен под стражу", – сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области. Ранее в соцсетях появилась информация, что тела пожилой женщины и ее 52-летнего сына обнаружили в одном из частных домов в Талдыкоргане. Читайте также В Атырау вымогали 7 млн тенге у предпринимателя, выигравшего тендер В Семее задержали объявленную в розыск осужденную Особо опасного преступника задержали в Алматинской области

Следите за новостями zakon.kz в: