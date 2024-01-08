В Кызылординской области сгорело 240 тонн риса

Сегодня, 8 января, в Кармакшинском районе Кызылординской области загорелось здание рисоперерабатывающего завода ТОО "Жанажол". Сельхозтоваропроизводители понесли серьезные убытки.

Звонок в местную пожарную службу поступил в 14:01. За полтора часа, что полыхало пламя, сельхозпроизводители лишились части здания, оборудования и продукции, - сгорело 240 тонн риса, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области", сгорело почти треть завода общей площадью 900 кв.м. Пожарные полностью потушили огонь в 15:30 по местному времени. Предполагается, что причина происшествия, - короткое замыкание электропроводов. Точно, почему загорелось здание, будет выяснено только после результатов расследования отдела дознания и пожарной лаборатории ДЧС.

Как отметили в областном управлении сельского хозяйства и земельных отношений, ТОО "Жанажол" - крупный производитель и переработчик риса в Казахстане. Площади посевов товарищества ежегодно превышают 2000-3000 гектаров. Осенью 2023 года в Астане на республиканском конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана-2023", в номинации "Лучшие продовольственные товары" первое место за производство риса заняло именно ТОО "Жанажол". Лучшим по земледелию он стал и в области по итогам 2023 сельскохозяйственного года.

"Рыночная цена шлифованного риса от 430 до 500 тенге за кг и даже выше. Мы понесли серьезные убытки не только потому, что сгорел рис, но и лишились оборудования, которые мы приобрели, здания, где мы работаем. Когда все будет восстановлено - производство, что будут делать наши сотрудники, пока сказать не могу", — говорит директор ТОО Орынбасар Толепов.

Скоро посевная, сельчанам надо сажать рис, также есть еще неисполненные договоры по продажам, которые необходимо закрыть, кредиты, лизинг. Сельхозпроизводители надеются, что сумеют исправить ситуацию в ближайшее время.