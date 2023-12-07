Новые сорта риса будут выращивать в Кызылординской области

На брифинге в СЦК аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев 7 декабря рассказал, что в Приаралье начаты комплексные мероприятия по развитию и диверсификации земледелия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, сельское хозяйство является основной отраслью экономики региона.

"Объем инвестиций в эту отрасль по сравнению с прошлым годом увеличился на 36,6%. В соответствии с природно-климатическими и почвенными особенностями региона – сельскохозяйственная отрасль полностью адаптирована к орошаемому земледелию, в том числе рисоводству. По итогам посевной кампании было собрано 56,5 центнеров продукции с гектара, или в общем – 503 тыс. тонн риса. Несмотря на нехватку воды, мы сохранили прошлогодний уровень по урожайности риса". Нурлыбек Налибаев

В то же время растет экспортный потенциал сельскохозяйственной отрасли области, расширяется рынок сбыта. За последние два года экспортировано сельхозпродукции на сумму 84 млн долларов США. 96% экспортируемой продукции – это переработанная продукция.

Для экономичного использования воды приоритет отдается расширению сферы применения методов капельного и дождевального орошения.

"В этом году с применением водосберегающих технологий засеяно 872 гектара культур. Мы планируем развивать эту практику и ежегодно увеличивать их площадь. Глава государства говорил, что следует принять меры по развитию агронауки, и, главное, – ее практическому применению в сельском хозяйстве. Таким образом, для выведения новых сортов риса, других культур и повышения качества продукции в регионе мы большое внимание уделяем деятельности Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ибрая Жакаева. Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Академией сельскохозяйственных наук РК в области научного и инновационного развития агропромышленного комплекса Приаралья". Нурлыбек Налибаев

Предполагается внедрение в производство новых сортов риса с высокой урожайностью и коротким вегетационным периодом. Сейчас ученые тестируют несколько новых сортов. В результате сорта пилотного проекта дали на 10 центнеров больше урожая и взошли на 10-15 дней раньше.

Аким отметил, что если в следующем году положительные показатели сохранятся, то с 2025 года в производство будут введены новые сорта.

Глава региона подчеркнул, что диверсификация посевных площадей будет продолжена и в дальнейшем. В частности, площадь масличных культур увеличится на 13%, площади кормовых – на 8%, картофеля, овощей, бахчевых – на 0,5%, посевов других зерновых культур – на 21%.

Ранее он рассказал, что в Кызылориднскую область привлечено 500 млрд тенге инвестиций.