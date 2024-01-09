Машина перевернулась после столкновения с отбойником в Алматы
По словам водителя Daewoo Damas, двигался он по улице Саина в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
Перед ним в правом ряду двигался автомобиль, за которым ехал мопед.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент мопедист решил обогнать автомобиль, вырулил на соседнюю полосу и подрезал водителя Damas.
Фото: Zakon.kz
Водитель Damas, пытаясь избежать столкновения, вырулил в сторону встречной полосы, где влетел в отбойник.
Фото: Zakon.kz
Damas выбил отбойник на проезжую часть, а сам выехал на встречную полосу, где опрокинулся и ударился о Toyota Highlander.
Фото: Zakon.kz
В аварии никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Между тем мопедист, по словам водителя Damas, не остановился и сразу скрылся с места ДТП. Однако водитель пострадавшей Toyota заявила, что мопеда во время движения она не видела.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Все детали аварии выясняют полицейские.