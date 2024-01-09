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В Атырау вымогали 7 миллионов тенге у предпринимателя, выигравшего тендер

В Атырау вымогали 7 млн тенге у предпринимателя, выигравшего тендер Фото: pexels
В Атырау задержали подозреваемых в вымогательстве семи миллионов тенге у предпринимателя, выигравшего тендер. Спецоперацию провели полицейские совместно с областным ДКНБ при координации прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Двое подозреваемых в возрасте 34 и 35 лет задержаны при получении миллиона тенге от потерпевшего.

Согласно материалам дела, с октября прошлого года у мужчины забрали уже 4,5 миллиона тенге.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в крупном размере группой лиц", - сообщили в полиции.

Ранее мы рассказывали о другой спецоперации, которую провели в декабре 2023 года в Атырау. Тогда силовики задерживали вымогателей, которые требовали от индивидуальных предпринимателей 10 млн тенге.

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