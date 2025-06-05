#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Общество

Блогера обвиняют в вымогательстве двух миллионов тенге у бизнесмена в Атырау

Видеоблогера обвиняют в вымогательстве 2 млн тенге у бизнесмена в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 18:40 Фото: Максим Золотухин
В Атырау задержаны подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

В Атырау задержаны и водворены в изолятор временного содержания 33-летний видеоблогер и 39-летний местный житель

"В ходе обыска один из подозреваемых оказал сопротивление и применил силу в отношении сотрудника полиции. В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти", – рассказали в полиции.

Проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Отметим, что в мае двое жителей Петропавловска были осуждены за то, что вымогали у торговых сетей "Магнум" и "Семейный" денежные средства за прекращение так называемых "рейдов" и освещение в социальных сетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Четыре случая выпадения детей из окон произошли в Акмолинской области
Общество
18:55, Сегодня
Четыре случая выпадения детей из окон произошли в Акмолинской области
Снос проблемного спорткомплекса "Казахстан" озадачил астанчан
Общество
18:26, Сегодня
Снос проблемного спорткомплекса "Казахстан" озадачил астанчан
Какой будет погода в Казахстане в первый день Курбан айта
Общество
18:06, Сегодня
Какой будет погода в Казахстане в первый день Курбан айта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: