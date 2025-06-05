Блогера обвиняют в вымогательстве двух миллионов тенге у бизнесмена в Атырау

В Атырау задержаны подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

В Атырау задержаны и водворены в изолятор временного содержания 33-летний видеоблогер и 39-летний местный житель

"В ходе обыска один из подозреваемых оказал сопротивление и применил силу в отношении сотрудника полиции. В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти", – рассказали в полиции.

Проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Отметим, что в мае двое жителей Петропавловска были осуждены за то, что вымогали у торговых сетей "Магнум" и "Семейный" денежные средства за прекращение так называемых "рейдов" и освещение в социальных сетях.