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Происшествия

Жестокое убийство и слухи о маньяке: что происходит в Костанае

Жестокое убийство и слухи о маньяке: что происходит в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 23:12 Фото: Zakon.kz
В Костанае ищут преступника, который расправился с 86-летним пенсионером. Его тело с ножевым ранением нашли на лавочке в одном из микрорайонов города, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, убийство взбудоражило жителей Костаная. Мужчину обнаружили уже мертвым возле многоэтажных домов. Очевидцы рассказали, что у него было перерезано горло. Отмечается, что по городу поползли слухи о маньяке и его жертвах, которых якобы уже две. В полиции эту информацию опровергли.

"Информация о нападении на второго человека не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам. Работа по установлению и задержанию подозреваемого продолжается в круглосуточном режиме". Пресс-служба ДП Костанайской области

Ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор бывшему полицейскому, который убил свою гражданскую жену.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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