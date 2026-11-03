Жестокое убийство и слухи о маньяке: что происходит в Костанае

В Костанае ищут преступника, который расправился с 86-летним пенсионером. Его тело с ножевым ранением нашли на лавочке в одном из микрорайонов города, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, убийство взбудоражило жителей Костаная. Мужчину обнаружили уже мертвым возле многоэтажных домов. Очевидцы рассказали, что у него было перерезано горло. Отмечается, что по городу поползли слухи о маньяке и его жертвах, которых якобы уже две. В полиции эту информацию опровергли.

"Информация о нападении на второго человека не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам. Работа по установлению и задержанию подозреваемого продолжается в круглосуточном режиме". Пресс-служба ДП Костанайской области

Ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор бывшему полицейскому, который убил свою гражданскую жену.