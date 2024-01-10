Более 30 дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды
Абайская область – 2 участка:
- Алматы – Усть-Каменогорск, км 971-1013, уч. с. Калбатау – гр. Восточно-Казахстанская области – 42 км.
- Омск – Майкапчагай, км 910-1002, уч. с. Калбатау – с. Кокпекты – 92 км.
Ограничение действует для грузовых с прицепом и полуприцепом.
Акмолинская область – 8 участков:
- Екатеринбург – Алматы, км 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы – гр.Карагандинской области – 61 км.
- Астана – Петропавловск, км 18-234, уч. Астана – Щучинск – 216 км.
- Кокшетау – Атбасар, км 47-184, уч. п. Зеренда – Атбасар – 137 км.
- Астана – Ерейментау – Шидерты, км 16-200, уч. г.Астана – гр.Павлодарской обл. – 184 км.
- Екатеринбург – Алматы, км 1128-1230, уч. п.Астраханка – п.Кажимукан – 102 км.
- Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км. 16-51, уч. г. Косшы – гр. Карагандинской области – 35 км.
- Астана – Коргалжын, км 19-124, уч. г. Астана – п. Коргалжын – 105 км.
- Астана – Петропавловск, км 234-304, уч. Щучинск – Кокшетау – 70 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Западно-Казахстанская область – 1 участок – Атырау – Уральск, км 375-492, уч. п. Чапаев – г. Уральск – 117 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Восточно-Казахстанская область – 2 участка:
- Алматы – Усть-Каменогорск, км 1013-1046, уч. гр. Абайской обл.– пов. Уланское – 33км.
- Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи, км 6-166, уч. с. Ушановское – г. Алтай – 160 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Жетысуская область – 1 участок – Ушарал – Достык, км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык. – 100 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Карагандинская область – 11 участков:
- Екатеринбург – Алматы, Северо-Восточный обход, км. 0-16, уч. с. Пришахтинск – с. Новостройка – 16 км.
- Екатеринбург – Алматы, км 1353-1426, уч. гр. Акмолинской обл. – ПВП Темиртау – 73 км.
- Екатеринбург – Алматы, км 1426-1446, уч. ПВП Темиртау – г. Темиртау – 20 км.
- Екатеринбург – Алматы, км 1505-1854, уч. п. Новостройка – г. Балхаш – 349 км.
- Кызылорда– Павлодар, км 970-1135, уч. г. Караганда – гр. Павлодарской обл. – 165 км.
- Екатеринбург – Алматы, км 1445-1459, уч. г. Темиртау – г. Караганда – 14 км.
- Караганда – Аягоз – Бугаз, км 17-217, уч. г. Караганда – г. Каркаралы – 200 км.
- Бастау – Актау – Темиртау, км 0-53, уч. с. Бастау – г. Темиртау – 53 км.
- Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара, км 231- 324, уч. гр. Павлодарской обл. – п. Ботакара – 93 км.
- Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау", км 51-256, уч. гр. Акмолинской обл. – г. Темиртау – 205 км.
- Кызылорда – Павлодар, км. 788-906, уч. гр. Улытауской обл. – п. Топар – 118 км.
Костанайская область – 1 участок – Жезказган-Петропавловск, км 253-335, уч. гр. Улытауской обл. – г. Аркалык – 82 км.
Павлодарская область – 2 участка:
- Астана – Ерейментау – Шидерты, км 200-259, уч. гр. Акмолинской области – п. Шидерты – 59 км.
- Кызылорда-Павлодар, км 1135-1206, уч. гр. Карагандинской области – п. Шидерты – 71 км.
Северо-Казахстанская область – 1 участок – Булаево-Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, км 65-194, уч. с. Возвышенка – с.Киялы – 129 км.
Улытауская область – 2 участка:
- Жезказган – Петропавловск, км 24-137, уч. п. Сатпаев. – с. Улытау – 113 км.
- Кызылорда – Павлодар, км 433-788, уч. г. Жезказган – гр. Карагандинской обл. – 355 км.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 733 единицы техники и 1452 человека.
Ранее в МЧС обратились к казахстанцам из-за штормового предупреждения.