Жильцы жилого комплекса в Актобе массово отравились хлором

Жители многоэтажки в микрорайоне Алтын Орда отравились хлором. Как оказалось, дезинфицирующим веществом обработали подвал и ядовитые пары стали подниматься в квартиры, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, переполох в жилом комплексе начался ближе к ночи. Люди массово вышли на улицу. В подъезде и квартирах поселился невыносимый запах хлора. Некоторым стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь.

"Управляющая компания ЖК "Баян-Сулу" обрабатывала. Никого не предупредили. Вчера двоих на скорой увезли, сегодня еще скорая приезжала к соседям. Получается, застройщик самовольно использовал хлор. Хотя они ведь должны были это по согласованию с сотрудниками департамента СЭН делать. А они сами посыпали его по всему подвалу. Из-за этого люди пострадали. Это же групповое отравление". Житель Актобе Руслан Кушенов

Уточняется, что ядовитыми парами надышались почти все жители подъезда. За медицинской помощью обратились два человека. Женщин доставили в больницу и после осмотра отпустили домой. Врачи предупреждают – хлор, хоть и весьма популярное, но далеко не безопасное средство для дезинфекции. И пользоваться им нужно очень осторожно.

"Хлор – это едкое соединение, обладает в воздухе летучестью. При смеси с водой – испарением. И отравление происходит или парами от испарения или при попадании на кожу, чрескожное отравление. В основном отравление через легкие. Обычно это слезотечение, першение в горле, может быть затрудненное дыхание". Главный врач скорой медицинской помощи Марат Жанкулов

Как оказалось, в подвале накануне откачивали канализацию. И чтобы устранить неприятный запах, помещение обработали хлором. Дезинфекцию проводили представители строительной компании, у которых дом находится на гарантии. Впрочем, последствия санобработки быстро устранили.

"Канализация забилась и вся грязная вода залила подвалы. Мы два дня ее откачивали. Но вонь осталась, поэтому около пяти килограммов хлора посыпали. Жители стали жаловаться на запах хлора. Ночью в 12 мы весь хлор убрали. Сегодня посыпали в подвале песок и опилки. Сейчас проводим уборку. СЭС мы не предупреждали, сами все хлором обрабатывали". Представитель строительной компании Алибек Кенжебаев

Жильцы уверены – ЧП можно было избежать, если бы в доме работала вентиляционная вытяжка, отмечает телеканал. По этому поводу люди не раз обращались к властям. А после кошмарной ночи жильцы записались на прием к акиму города. Они надеются, что смогут все-таки доказать свою правоту и привлечь застройщика к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи массовых отравлений. У многих жителей возник закономерный вопрос – есть ли в стране токсикологическая служба, которая позволяет медикам оперативно устанавливать причины отравлений. Zakon.kz пытался разобраться в этом вопросе.