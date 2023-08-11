Массовые отравления в Казахстане: как обстоят дела с диагностикой и спасением людей

В Казахстане участились случаи массовых отравлений. У многих жителей возник закономерный вопрос – есть ли в стране токсикологическая служба, которая позволяет медикам оперативно устанавливать причины отравлений. Zakon.kz пытался разобраться в этом вопросе.

30 июля произошел вопиющий случай – в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились 14 воспитанников, одного ребенка спасти не удалось.

Как стало известно, сначала плохо стало двум детям, затем ухудшилось самочувствие у остальных. Пострадавших госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, один ребенок скончался. По факту массового отравления возбудили уголовное дело.

По словам врачей, на данный момент выписали семь отравившихся, но до сих пор шестеро детей находятся в отделении реанимации – у двоих состояние крайней степени тяжести, у четырех – тяжелое с положительной динамикой.

Больше недели никто не мог дать ответ, что послужило причиной такого страшного массового отравления детей. 8 августа глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что тяжесть состояния обусловлена неврологическим дефицитом, интоксикационным синдромом, дыхательной недостаточностью. И возможной причиной могло стать токсическое вещество. "Инфекционное заболевание исключается. Более вероятной причиной их состояния является острое отравление токсическим веществом неясного генеза", – так объяснили произошедшее врачи.

Несколько недель назад произошло похожее ЧП. 17 июля появилась информация, что в одном из детских садов Караганды малыши отравились хлорированной водой. Двое детей попросили у воспитателя пить. Женщина дала им воды, не зная, что она с добавлением хлора, – жидкость предназначалась для мытья чайника. Оказывается, нянечка хотела продезинфицировать чайник и бросила туда таблетку хлорки. Воспитатель, вернувшись после прогулки с малышами, налила из чайника и напоила детей.

Один из пострадавших получил ожог пищевода, желудка и семь дней провел в больнице. Девочку после промывания желудка отпустили на амбулаторное лечение.

Участившиеся случаи неожиданных смертей от отравлений, тем более, которые касаются маленьких казахстанцев, с тревогой восприняли в обществе. Многим непонятно, что стало причиной гибели пострадавших и почему до сих пор не озвучена точная информация, что послужило прияиной такого исхода.

Редакция решила узнать, кто борется с последствиями отравлений и определяет, что их спровоцировало. Мы обратились в Министерство здравоохранения РК, где рассказали, что в Казахстане координацию работы в подобных случаях ведет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что у каждого региона и города есть свои медицинские учреждения, которые оказывают помощь и обслуживают население по территориальному принципу.

Вместе с тем стало известно, что в связи с новыми стандартами оказания токсикологической помощи в республике, которые были приняты приказом министра здравоохранения РК от 7 июня 2023 года № 109, координацию токсикологической службы возложили на Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК (НКЦЭМ). В декабре 2023 года планируется завершение строительства нового здания НКЦЭМ в Астане. Возвести новое задание Центру экстренной медицины в Астане поручил глава государства во время сентябрьского Послания 2020 года. По проекту в составе объекта предусмотрены и токсикологические койки.

В Алматы, напротив, Республиканский координационный центр по токсикологической службе на базе токсикологического отделения при ГБСНП был закрыт в период пандемии коронавирусной инфекции, а больница отдана под ковидный стационар. Приказом Управления общественного здравоохранения Алматы койки были перераспределены между стационарами города для госпитализации пациентов с отравлениями по территориальному принципу: Городская больница скорой неотложной помощи города Алматы (ГБСНП) обслуживает пострадавших от отравления в Алмалинском и Ауэзовском районах, Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) – Медеуского и Бостандыкского районов; Городская клиническая больница № 7 (ГКБ № 7) обслуживает Наурызбайский и Алатауский районы, Городская клиническая больница № 4 (ГКБ № 4) – Турксибский и Жетысуский районы.

Остается не совсем понятным следующее – насколько у нас в стране развита организация токсикологической помощи и диагностика случаев отравления?

Редакция обратились к заведующей отделением анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии БСНП Гульнаре Бердалиной, чтобы выяснить, действительно ли теперь в Казахстане не существует токсикологической службы после закрытия Республиканского координационного центра по токсикологической службе, и какая ситуация в этой сфере медпомощи? Врач-анестезиолог высшей категории и кандидат медицинских наук работала несколько лет в ГБСНП в те годы, когда центр еще существовал.

"В Казахстане существовал Республиканский Информационно-консультативный центр токсикологии, созданный в 2006 году по инициативе Елжана Биртанова на базе отделения токсикологии Больницы скорой медицинской помощи. Отделение же токсикологии было всегда, появилось еще при Советском Союзе. Созданный же центр специализировался именно на консультативной помощи. Что дальше случилось с этим центром, я не знаю, поскольку ушла оттуда. Я там работала около трех лет, с 2007 по 2010 год. Помню на тот момент центр продолжал работать, по сути, представляя из себя пост с телефоном, по номеру которого специалисты круглосуточно отвечали на все вопросы казахстанцев токсикологического характера", – объяснила Гульнара Садырбековна.

Врач подчеркнула, что не согласна с тем, что в Казахстане якобы не существует токсикологической службы, отметив, что она осуществляется при крупных больницах и повсеместно оказывают экстренную помощь пострадавшим. Тем более, если речь идет о массовых отравлениях, токсикологическая помощь оказывается пострадавшим в многопрофильных больницах.

Чего действительно не хватает в нашей стране, так это современных высокоточных лабораторий, уверена специалист.

"Токсикологический агент обычно устанавливается клинически и лабораторно. Клинически – это опрос, проведение следственных мероприятий на месте: как употреблялось, что употреблялось, в каком количестве. А окончательную точку в поиске причины отравления ставит лаборатория". Гульнара Бердалина

В первую очередь, считает врач, проблема в том, что токсикологическая лаборатория – это очень дорогое подразделение. Постоянное развитие технологий исследования предполагает беспрерывный процесс обновления мощностей и совершенствование методов анализа.

"Она должна постоянно совершенствоваться, потому что список ядовитых веществ, токсикантов (ядовитые вещества. – Прим. ред.) ежегодно пополняется сотнями новых веществ. Химические реагенты расширяются в своих видах, лаборатория должна соответствовать всему этом прогрессу, модернизироваться". Гульнара Бердалина

Спикер убеждена, что именно наличие современной токсикологической лаборатории – серьезное подспорье в работе любого специалиста. Очень часто возникают вопросы токсического воздействия того или иного вещества, объяснила врач.

"Для благоприятного исхода при отравлении нужно как можно раньше узнать, что за токсический агент проник в организм и есть ли на него антидот. Это ключевой момент в токсикологии, чтобы быстрее его инактивировать или уменьшить его токсическое действие. И антидотов, которыми мы обладаем, не так много, а ведь токсические вещества разные бывают". Гульнара Бердалина

Особенностью токсического действия является следующее: проникая в организм, токсикант оказывает специфическое влияние – запускает механизм воздействия на организм, поражая органы. В первую очередь те, которые отвечают за выведение токсических агентов: печень и почки. Дальше все идет по нарастающей.

Конечно, важна и квалификация специалистов, добавила врач. В основном этим занимаются реаниматологи.

"Вот почему сейчас все удары на себя принимают врачи именно этой специализации. Сейчас у нас вообще медицина – полная реанимация", – подчеркнула Гульнара Бердалина.

По следам участившихся случаев детских отравлений врач напомнила: доктора спасают жизни маленьких пациентов, а предотвращение трагедии – задача взрослых.

"Все, что происходит с детьми, это всегда зона ответственности взрослых. Взрослые обязаны предупреждать, объяснять и не допускать таких случаев. Дети должны понять, что может быть больно, а что делать опасно, от чего могут быть плохие последствия. Необходимо образовывать людей, читать лекции. Особенно важно организовывать такие мероприятия на предприятиях, где работа связаны с веществами и с производством, способным влиять на здоровье сотрудников", – сказала она.

В завершение врач-реаниматолог дала несколько советов, как действовать при отравлениях. По ее словам, в первый момент важно оперативно выяснить, от чего пострадали дети.

"Это могут быть разные воздействия. Важно как можно быстрее приблизить встречу со специалистом. Каждый медик в своей специализации владеет вопросами оказания помощи в индивидуальном случае, смотря что послужило источником отравления. Но взрослым нелишним будет владеть навыками оказания первой помощи". Гульнара Бердалина

Зона ответственности взрослых заключается в том, чтобы быть внимательными со всеми препаратами, ядами. Лекарства необходимо хранить в недоступном для детей месте. Кислоты, щелочные средства должны быть недоступны для детей, чтобы не нанести вред. Дети не умеют читать, не имеют представление, что это за жидкости или препараты. Взрослые должны позаботиться, чтобы дети не могли даже дотянуться до них, заключила врач. Медицинские работники уже встречаются с тем, что произошло. Уменьшить случаи отравлений, к сожалению, они не в силах, заключила врач.