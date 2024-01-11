Авария произошла на теплосетях в Караганде

В Караганде вечером 10 января 2024 года на тепловых сетях произошла авария – из-за гидроудара возник дефект, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Теплотранзит Караганда" рассказали подробности инцидента.

"В результате скачков напряжения происходили кратковременные остановки и самозапуск насосных агрегатов на тепловой насосной станции "Панель-Центр" по ул. Дюсембекова, в связи с резким повышением давления возник гидроудар, в результате которого возник дефект по ул. Ашимова", – говорится в сообщении.

Работы по откачке воды для определения характера дефекта вели сотрудники ТОО "Теплотранзит Караганда". На ликвидацию дефекта были задействованы две аварийные бригады (восемь единиц техники). Потребители были переведены на ухудшенный режим теплоснабжения.

"Уже все устранено, гидравлический и температурный режимы восстановлены", – рассказали 11 января корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Караганды.

Обновлено в 9:42

ТОО "Теплотранзит Караганда" уточнили, что аварийные работы на теплосети по ул. Ашимова завершены в 4:33.

"Проведены работы по заполнению тепловых сетей. В 5:50 температурный и гидравлический режимы были нормализованы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства". ТОО "Теплотранзит Караганда"



