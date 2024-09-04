Устроивший жуткую аварию в Караганде бизнесмен рассказал, почему это произошло

4 сентября 2024 года в Караганде суд избрал меру пресечения Сергею Камаеву, который спровоцировал массовую смертельную аварию, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен, член Союза машиностроителей Казахстана рассказал, что потерял сознание на несколько секунд. Он смотрел на дорогу, не падал без чувств, но разум отсутствовал в этой реальности, пишет Патриот.

Камаев сообщил, что такие приступы стали часто случаться с ним в последнее время из-за старых травм головы – он воевал в Афганистане.

Сегодня, 4 сентября он должен был попасть к врачам в России, но очередной приступ потери сознания привел к страшной аварии.

"Я хотел бы попросить прощения и выразить соболезнования родным и близким потерпевших. Я ни в коем не хочу уходить от ответственности. Я от нее никогда не уходил. Просто я не понимаю, что со мной происходит. Я служил в боевой части в Кандагаре, это в 12 км от Пакистана. Это боевая бригада, мотострелковая. Я всегда был на пике боевых действий и конечно, у меня были травмы головы. Я не придавал этому значения. Меня ничего не беспокоило до тех пор, пока в 2006 году не случился приступ, в родном Жезказгане", – рассказал мужчина.

Потом у него было еще шесть приступов. Камаев долго лечился, в том числе в Германии.

"Последние три месяца у меня начало побаливать сердце. И в голове стали происходить какие-то минутные ситуации, как будто потеря координации. Ты как будто видишь, но не понимаешь. Потеря осознанности – так я ее назову. Когда за последние полгода у меня стало происходить это явление, я обратился в клинику – институт в Новосибирске. Сегодня у меня должен быть прием у врача. 2 сентября я нормально себя чувствовал. Я занимаюсь правильным питанием, ходьбой. Веду здоровый образ жизни", – сказал водитель Lexus.

По его словам, он не понял, что произошло. После поворота случилась потеря сознания. А когда он пришел в себя, машину уже была разбита.

"Самое главное для меня – возместить ущерб всем. Я это обещаю", – сказал Сергей Камаев.

В итоге суд принял решение взять его под стражу на два месяца, на период досудебного расследования уголовного дела.

Страшное массовое ДТП произошло в Караганде 2 сентября. Белый Lexus на полном ходу снес несколько машин, в результате один человек погиб, трое пострадали. Позже стало известно, что за рулем был 55-летний бизнесмен Сергей Камаев.