Устроивший жуткую аварию в Караганде бизнесмен рассказал, почему это произошло
Бизнесмен, член Союза машиностроителей Казахстана рассказал, что потерял сознание на несколько секунд. Он смотрел на дорогу, не падал без чувств, но разум отсутствовал в этой реальности, пишет Патриот.
Камаев сообщил, что такие приступы стали часто случаться с ним в последнее время из-за старых травм головы – он воевал в Афганистане.
Сегодня, 4 сентября он должен был попасть к врачам в России, но очередной приступ потери сознания привел к страшной аварии.
"Я хотел бы попросить прощения и выразить соболезнования родным и близким потерпевших. Я ни в коем не хочу уходить от ответственности. Я от нее никогда не уходил. Просто я не понимаю, что со мной происходит. Я служил в боевой части в Кандагаре, это в 12 км от Пакистана. Это боевая бригада, мотострелковая. Я всегда был на пике боевых действий и конечно, у меня были травмы головы. Я не придавал этому значения. Меня ничего не беспокоило до тех пор, пока в 2006 году не случился приступ, в родном Жезказгане", – рассказал мужчина.
Потом у него было еще шесть приступов. Камаев долго лечился, в том числе в Германии.
"Последние три месяца у меня начало побаливать сердце. И в голове стали происходить какие-то минутные ситуации, как будто потеря координации. Ты как будто видишь, но не понимаешь. Потеря осознанности – так я ее назову. Когда за последние полгода у меня стало происходить это явление, я обратился в клинику – институт в Новосибирске. Сегодня у меня должен быть прием у врача. 2 сентября я нормально себя чувствовал. Я занимаюсь правильным питанием, ходьбой. Веду здоровый образ жизни", – сказал водитель Lexus.
По его словам, он не понял, что произошло. После поворота случилась потеря сознания. А когда он пришел в себя, машину уже была разбита.
"Самое главное для меня – возместить ущерб всем. Я это обещаю", – сказал Сергей Камаев.
В итоге суд принял решение взять его под стражу на два месяца, на период досудебного расследования уголовного дела.
Страшное массовое ДТП произошло в Караганде 2 сентября. Белый Lexus на полном ходу снес несколько машин, в результате один человек погиб, трое пострадали. Позже стало известно, что за рулем был 55-летний бизнесмен Сергей Камаев.