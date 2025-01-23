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Мир

Мальчик умер после игры в хоккей в Татарстане

мальчик погиб после игры в хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 00:18 Фото: pixabay
11-летний мальчик умер в поселке Актюбинский в Татарстане после игры в хоккей, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального следственного управления СК РФ, возбуждено уголовное дело.

"В поселке городского типа Актюбинский Азнакаевского района скончался 11-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – говорится в сообщении.

По версии следствия, мальчик после игры с ребятами в хоккей вернулся домой, где пожаловался родителям на плохое самочувствие. Близкие вызвали экстренные службы. Прибывшие медицинские работники провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алматы нашли тело 15-летнего школьника в заброшенном доме.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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