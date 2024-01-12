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Хакеры атаковали линию скорой помощи в Актюбинской области

авто Фото: Zakon.kz
Актюбинская полиция пытается вычислить хакеров, которые неоднократно атаковали линию 103. После сбоев на телефонной станции скорой помощи правоохранители завели дело, сообщает Zakon.kz.

Накануне вечером, уточняет КТК, жители региона вновь не могли дозвониться до медиков. Хотя линию уже обслуживает другой интернет-провайдер. Врачи признаются, и сами изрядно вымотались из-за проблем со связью.

"Мы перешли сейчас на нового провайдера. Теперь национальная компания "Казахтелеком" является нашим основным поставщиком интернета, связи и телефонии. Сейчас ведутся следственные мероприятия по тем дням, когда у нас действительно были те сбои, когда было официально заявлено, что на провайдера "Транстелеком" были какие-то хакерские атаки". Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи Актюбинской области Марат Жанкулов

По словам главврача станции 103, вчера вечером связь пропала примерно на 30 минут. Но жители жалуются в соцсетях, что часами не могли дозвониться до скорой. Что же происходит со связью и в чем на самом деле причина аврала, теперь выясняет полиция.

Подобные кибератаки, говорят медики, происходят в регионе впервые. Началось все на прошлой неделе. В пятницу вечером люди перестали дозваниваться на 103. Это продолжалось все выходные. Звонки перенаправляли на номер 112 департамента по ЧС и на оперативный call-центр акимата.

Отмечается, что в данное время линия работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 223 млн кибератак зарубежных хакеров зафиксировали в Казахстане в 2023 году.

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