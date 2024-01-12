Хакеры атаковали линию скорой помощи в Актюбинской области
Накануне вечером, уточняет КТК, жители региона вновь не могли дозвониться до медиков. Хотя линию уже обслуживает другой интернет-провайдер. Врачи признаются, и сами изрядно вымотались из-за проблем со связью.
"Мы перешли сейчас на нового провайдера. Теперь национальная компания "Казахтелеком" является нашим основным поставщиком интернета, связи и телефонии. Сейчас ведутся следственные мероприятия по тем дням, когда у нас действительно были те сбои, когда было официально заявлено, что на провайдера "Транстелеком" были какие-то хакерские атаки". Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи Актюбинской области Марат Жанкулов
По словам главврача станции 103, вчера вечером связь пропала примерно на 30 минут. Но жители жалуются в соцсетях, что часами не могли дозвониться до скорой. Что же происходит со связью и в чем на самом деле причина аврала, теперь выясняет полиция.
Подобные кибератаки, говорят медики, происходят в регионе впервые. Началось все на прошлой неделе. В пятницу вечером люди перестали дозваниваться на 103. Это продолжалось все выходные. Звонки перенаправляли на номер 112 департамента по ЧС и на оперативный call-центр акимата.
Отмечается, что в данное время линия работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что 223 млн кибератак зарубежных хакеров зафиксировали в Казахстане в 2023 году.