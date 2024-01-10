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223 миллиона кибератак зарубежных хакеров зафиксировали в Казахстане в 2023 году

атаки на Казахстан Фото: freepik
Более 223 млн попыток кибератак совершили зарубежные хакеры на Казахстан в 2023 году. Согласно информации государственной технической службы, в основном атаки совершались из Украины, США, Польши, России и Китая, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, хакеры пытались найти брешь в защите клиентов ЕШДИ (Единый шлюз доступа к интернету), это аппаратно-программный комплекс, который обеспечивает защиту телекоммуникационных сетей при выходе в интернет.

Кроме того, иностранцев интересовали – местный исполнительный орган (133,5 млн попыток кибератак), далее государственный орган (47,7 млн), квазигосударственный сектор (27 млн), оператор связи (19,9 млн) и частные компании (2,9 млн).

Больше всего атаки совершались на госсектор – 62%. Особая активность наблюдалась в северных регионах Казахстана (Северо-Казахстанская область, Акмолинская область, Костанайская область).

Пик вредоносной активности с использованием инфраструктуры Украины приходится на июль, и почти все они (95%) связаны с попытками эксплуатации уязвимостей в оборудовании Zyxcel. 

Ранее сообщалось, что полиция Караганды задержала жителя Темиртау по подозрению в хакерской атаке на одну из городских организаций.

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