223 миллиона кибератак зарубежных хакеров зафиксировали в Казахстане в 2023 году

Более 223 млн попыток кибератак совершили зарубежные хакеры на Казахстан в 2023 году. Согласно информации государственной технической службы, в основном атаки совершались из Украины, США, Польши, России и Китая, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, хакеры пытались найти брешь в защите клиентов ЕШДИ (Единый шлюз доступа к интернету), это аппаратно-программный комплекс, который обеспечивает защиту телекоммуникационных сетей при выходе в интернет.

Кроме того, иностранцев интересовали – местный исполнительный орган (133,5 млн попыток кибератак), далее государственный орган (47,7 млн), квазигосударственный сектор (27 млн), оператор связи (19,9 млн) и частные компании (2,9 млн).



Больше всего атаки совершались на госсектор – 62%. Особая активность наблюдалась в северных регионах Казахстана (Северо-Казахстанская область, Акмолинская область, Костанайская область).

Пик вредоносной активности с использованием инфраструктуры Украины приходится на июль, и почти все они (95%) связаны с попытками эксплуатации уязвимостей в оборудовании Zyxcel.

Ранее сообщалось, что полиция Караганды задержала жителя Темиртау по подозрению в хакерской атаке на одну из городских организаций.