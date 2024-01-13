Спасатели рассказали о мерах предосторожности во время купания в проруби

19 января православные христиане отмечают праздник Крещение Господня. В этот день проходят религиозные мероприятия, в том числе богослужения, массовые погружения в воду в прорубь или обливания. Спасатели ДЧС ВКО напомнили казахстанцам о мерах безопасности, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь спасатели рекомендуют проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят сотрудники ДЧС и врачи скорой помощи.

Для того что бы обезопасить свой организм от температурных перегрузок, спасатели советуют:

Перед купанием сделать разминку, разогреть тело;

К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного

мозга;

Не употребляйте алкоголь;

Купание детей допускается только с родителями;

После омовения разотрите себя махровым полотенцем, выпейте горячий чай;

Не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.



При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.





Ранее, департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.

