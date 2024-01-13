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Спасатели рассказали о мерах предосторожности во время купания в проруби

прорубь, Крещение, ДЧС Фото: pixabay
19 января православные христиане отмечают праздник Крещение Господня. В этот день проходят религиозные мероприятия, в том числе богослужения, массовые погружения в воду в прорубь или обливания. Спасатели ДЧС ВКО напомнили казахстанцам о мерах безопасности, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь спасатели рекомендуют проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят сотрудники ДЧС и врачи скорой помощи.

Для того что бы обезопасить свой организм от температурных перегрузок, спасатели советуют:

  • Перед купанием сделать разминку, разогреть тело;
  • К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;
  • Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного
  • мозга;
  • Не употребляйте алкоголь;
  • Купание детей допускается только с родителями;
  • После омовения разотрите себя махровым полотенцем, выпейте горячий чай;
  • Не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями.

При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112. 


Ранее, департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.

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