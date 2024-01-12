Спасатели Акмолинской области обратились к жителям региона

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от длительных поездок на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.

12 января днем на западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. "Планируя поездку за пределы населенных пунктов прислушивайтесь к прогнозу синоптиков, не игнорируйте СМС сообщения службы спасения. О закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или обратиться в кол центр "Казавтожол" по номеру 14-03. Берегите себя и своих близких". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 13 по 15 января 2024 года. Читайте также Простые советы: как казахстанцам защитить личные данные в интернете Смена фамилии, имени, отчества в Казахстане: как это сделать Путеводитель для туристов в Алматы

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