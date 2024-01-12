Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спасатели Акмолинской области обратились к жителям региона

предупреждение Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от длительных поездок на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.

12 января днем на западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

"Планируя поездку за пределы населенных пунктов прислушивайтесь к прогнозу синоптиков, не игнорируйте СМС сообщения службы спасения. О закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или обратиться в кол центр "Казавтожол" по номеру 14-03. Берегите себя и своих близких". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 13 по 15 января 2024 года.

Читайте также

Простые советы: как казахстанцам защитить личные данные в интернете
Простые советы: как казахстанцам защитить личные данные в интернете
Смена фамилии, имени, отчества в Казахстане: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества в Казахстане: как это сделать
Путеводитель для туристов в Алматы
Путеводитель для туристов в Алматы
Елена Беляева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: